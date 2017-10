La escena gastronómica del BHS es exultante. Concentra los restós: Carpaccio, Makoto y The Zoo, ambos del célebre restauranteur Stephen Starr y The Grill. Una especie de esquina aspiracional, donde todo el mundo quiere sentarse a comer -con o sin mascota- en este conglomerado de restós que no bajan de los 100 dólares el cubierto.