Cómo Sasha Calle se convirtió en Supergirl

Especial para Infobae de The New York Times.

En internet, muchos han visto el momento en que la actriz Sasha Calle, de 27 años, supo que su vida había cambiado por completo: el director de “Flash”, Andy Muschietti, anunció que Calle había sido elegida para el papel de Supergirl, y lo hizo publicando un video en el que le dice que consiguió ese papel, imponiéndose a cientos de actrices. Sería su primera participación en una película.

Su reacción visceral es aún más real de lo que parece. Hasta ese momento, Calle solo sabía que había participado en una audición para un personaje sin nombre de una película sin especificar de Warner Bros. Calle descubrió que era Supergirl al mismo tiempo que se enteró de que el papel existía.

El papel supuso una introducción intensificada a la maquinaria de los estudios de Hollywood. Aparte de la magnitud de una película de superhéroes, “Flash”, en particular, se había visto sacudida por años de retrasos y una serie de problemas legales en torno a su protagonista, Ezra Miller.

Sentada en una cafetería del barrio de Eagle Rock, en Los Ángeles, Calle evitó hablar de Miller, incluso indirectamente, y se concentró en su experiencia al asumir este papel.

“Todo el mundo me dice: ‘¿Cómo te sientes? Tu vida está a punto de cambiar’. Y yo no estoy ahí”, dice Calle. “Sonrío, como diciendo, ¡sí! Y les sigo la corriente, pero no pienso en eso de esa manera. No sé cómo va a ser”.

En una charla la mañana antes del estreno de la película en Hollywood, Calle habló sobre su audición, sus inspiraciones y el posible futuro de Supergirl. A continuación, fragmentos editados de la conversación.

P: Antes solo habías actuado una vez, en la telenovela “The Young and the Restless”. En aquel momento, ¿podías imaginar que conseguirías un papel como este?

R: Vi “Mujer Maravilla” cuando me gradué [del AMDA College of the Performing Arts, Los Ángeles] en 2017, y recorté una foto de ella, y la puse a ella y a Charlize [Theron] de “Atómica”, que también salió ese año, en mi tablero de inspiración. La pegué ahí, y ahora Dios simplemente me manda mensajes. Siempre digo que estaba escrito en las estrellas. Estaba predestinado.

P: ¿Sabes con cuántas personas competiste para el papel?

R: Dijeron que más de 400. Pero tengo la sensación de que fueron miles de cintas. Es realmente especial que un director con tanto talento y un ser humano tan increíble como Andy Muschietti me haya visto. Él creyó en mí.

P: ¿Qué crees que vio?

R: Él lo describe como [diciendo] que tengo dureza con vulnerabilidad.

Tampoco sabía que iba a participar en una audición para este papel. Era una película sin título de Warner Bros. Vale, fue una cinta. Y después de eso, Andy me llamó, y me dijo, ¿puedes cortarte el pelo? Todavía no sabía lo que era. Yo dije: me cortaré el pelo. Y luego firmé mi contrato con Warner Bros. sin saber a quién interpretaría.

P: ¿No tenías ni idea de a qué te enfrentabas durante el proceso de audición?

R: Ni idea. El personaje tenía un arma en la audición. Así que pensé: es alguien que tiene un arma. Entré a una llamada de Zoom, y eso es lo que se grabó. Y él preguntó: ¿puedes volar? ¿Qué me está diciendo? ¿Me está pidiendo que me suba a un avión ahora mismo?

P: ¿Cuál fue tu experiencia en el plató trabajando con Ezra?

R: Pasé mucho tiempo con mi equipo de dobles de riesgo, desde que llegué hasta que me fui. Y fue increíble estar con mi equipo. No puedo dejar de hablar de ellos. Te juro que fueron mi familia hasta la médula.

P: ¿Ha habido gente del sector que te haya servido de guía en esta experiencia?

R: En todo este tiempo he tenido la suerte de estar muy cerca de Leslie Grace, que era Batgirl de DC, y de Anthony Ramos, que está en la nueva película de “Transformers”. De hecho, ambos hicieron juntos “En el barrio”, y yo no estaba en esa película, pero me han adoptado literalmente en ese pequeño círculo. Lo creas o no, Leslie, aunque fue una experiencia mucho más dura para ella por todo lo que pasó, me ha apoyado mucho. Tengo la suerte de tenerla como amiga.

P: Cuando dices que Leslie ha estado ahí para ti, ¿te refieres a todos los cambios de DC que incluyeron la cancelación de “Batgirl”?

R: Obviamente, ha sido una transición difícil. Han pasado muchas cosas en el mundo y nos hemos apoyado mutuamente.

P: ¿Qué puedes decir sobre el futuro de Supergirl en las películas de DC?

R: No lo sé. Espero interpretarla. La quiero mucho. [Muschietti no] sabe. Solo los nuevos jefes saben qué ocurrirá.

La actriz Sasha Calle en Los Ángeles, junio de 2023. (Michael Tyrone Delaney/The New York Times).