Cómo la gente real está utilizando la IA en este momento

Especial para Infobae de The New York Times.

El lanzamiento de ChatGPT el pasado otoño provocó una ola de interés por la inteligencia artificial. Desde entonces, los modelos de IA se han colado en la vida cotidiana de muchas personas. A pesar de sus defectos, ChatGPT y otras herramientas de IA están ayudando a la gente a ahorrar tiempo en el trabajo, a programar sin saber programar, a facilitar la vida cotidiana o simplemente a divertirse.

Va más allá de las trivialidades cotidianas: en los últimos años, empresas y estudiosos han empezado a utilizar la IA para potenciar trabajos que nunca habrían imaginado, diseñando nuevas moléculas con la ayuda de un algoritmo o construyendo piezas de naves espaciales parecidas a las de los alienígenas.

A continuación, la manera en que personas reales están utilizando la IA para el trabajo, la vida, el juego y la procrastinación.

LA GENTE UTILIZA LA AI PARA ...

Planear jardines.

John Pritzlaff

Jardinero

Pritzlaff está construyendo un jardín de permacultura en su patio trasero de Phoenix, donde utiliza árboles resistentes a la sequía para dar sombra a otras especies.

“Hago arreglos de plantación de altísima densidad”, comentó. “Y he empleado ChatGPT para inspirarme en especies que de otro modo no se me habrían ocurrido y para elegir el emplazamiento de cada árbol: la mejor parte del patio con respecto al sol en distintas épocas del año”.

Por ejemplo, teniendo en cuenta su situación geográfica, ChatGPT le sugirió que podría utilizar un árbol de moringa para dar sombra a un manzano estrella.

Planear rutinas de ejercicio.

Louis Maddox

Científico de datos

Para Maddox, ChatGPT es el compañero perfecto de sus entrenamientos. Por ejemplo, un día pegó sus notas de entrenamiento y dijo:

Haz un resumen conciso de este entrenamiento y de los grupos musculares activados. Señala los grupos musculares que se hayan omitido y sugiere cómo cubrirlos con extras/remplazos.

Tras resumir las notas, ChatGPT dijo:

Grupos musculares omitidos y sugerencias - Cuádriceps: añade prensa de piernas, sentadillas o estocadas. Pantorrillas: elevaciones de pantorrilla de pie o sentado. Activación de los glúteos: considera la posibilidad de añadir puentes de glúteos o empujes de cadera para un mejor enfoque de los glúteos.

A partir de ahí, le preguntó a ChatGPT a qué dar prioridad si no tenía mucho tiempo para el gimnasio y que hiciera un esquema aproximado de cuánto tiempo podría llevarle todo.

No es perfecto, dice, pero cumple su cometido. Sobre todo, dice, ChatGPT le ayuda a ponerse en marcha con poco tiempo y a no dejar que el trabajo “se convierta en una excusa para no hacerlo”.

Planear comidas.

Kelsey Szemborski

Madre de tres y ama de casa

Szemborski es una madre ocupada que “siempre está buscando algo que me haga la vida más fácil”. Así que cuando encontró ChatGPT, probó pedirle un plan de comidas sin gluten. Y añadió:

Tiene que ser amigable con el presupuesto y también con los niños que son quisquillosos con la comida y tenemos que evitar los cacahuetes. Por favor, incluye una lista de compras. Gracias.

Y ChatGPT accedió. Aquí está el primer día de una semana de comidas:

Desayuno: Avena sin gluten con plátano y miel. Merienda: fruta fresca (manzanas, plátanos, naranjas). Comida: sándwich de queso a la plancha en pan sin gluten con sopa de tomate. Merienda: Galletas sin gluten con hummus. Cena: estofado de ternera cocinado a fuego lento con galletas sin gluten.

“Eliminó por completo mi proceso normal de planificación de comidas, que implicaba buscar recetas, intentar pensar en ideas de comidas, configurar una lista con todas esas ideas y luego hacer también una lista de los ingredientes que necesito”, explicó.

Ser el abogado del diablo.

Paul De Salvo

Ingeniero de datos

“Utilizo ChatGPT todos los días para trabajar”, dice De Salvo. “Es como si hubiera contratado a un becario”.

Parte del trabajo de De Salvo consiste en convencer a sus jefes de que deben sustituir ciertas herramientas. Eso significa explicarles por qué la vieja herramienta ya no sirve.

“Utilizo ChatGPT para simular argumentos a favor de mantener la herramienta existente”, dijo, “para poder anticipar posibles contrargumentos”.

Diseñar partes de una nave espacial.

Ryan McClelland

Ingeniero de investigación de la NASA

El trabajo de McClelland consiste en diseñar equipos de misión ligeros y resistentes. Es un trabajo que siempre ha requerido mucho ensayo y error.

Pero mientras que un humano puede hacer un par de diseños en una semana, la herramienta comercial de IA que utiliza puede pasar por 30 o 40 ideas en una hora. Además, le devuelve ideas que a ningún humano se le ocurrirían.

“El diseño resultante tiene un tercio de la masa, es más rígido, más fuerte y más ligero”, explicó. “Se le ocurren cosas que no solo no se nos ocurrirían a nosotros, sino que no seríamos capaces de modelar aunque se nos ocurrieran”.

A veces, la IA se equivoca de formas que ningún humano lo haría: puede que rellene un agujero que la pieza necesita para unirse al resto de la nave.

“Es como colaborar con un alienígena”, afirmó.

Organizar la investigación de una tesis.

Anicca Harriot

Doctoranda

Harriot ha estado avanzando en su tesis doctoral en Biología con la ayuda de Scholarcy y Scite, entre otras herramientas de IA que encuentran, agregan y resumen artículos relevantes.

“En conjunto, me quitan semanas de trabajo”, aseguró.

Crear un regalo.

Matt Strain

Consultor de tecnología e innovación

Strain utilizó ChatGPT para crear un libro personalizado de cocteles basado en los principios de la medicina tradicional china y escrito al estilo del catálogo de J. Peterman. Llevó la idea más lejos al día siguiente, utilizando DALL-E para generar imágenes de los cocteles del libro final, que regaló a su novia por San Valentín.

Escribir el discurso para una boda.

Jonathan Wegener

Oficiante ocasional de bodas

Wegener y su novia iban a oficiar la boda de un amigo en diciembre, pero él lo había pospuesto.

“Unas horas antes, dije: ‘¿Puede GPT-3 escribir este discurso de oficiante?”, recordó. “La primera versión era genérica, llena de lugares comunes. Entonces, le indiqué una nueva dirección”.

Adam es un amante apasionado de las plantas.

“Me devolvió un discurso con bellas metáforas”, dijo. “Le dio al clavo”. Solo le faltaba una parte importante.

¿Puedes agregar algo acerca de aquella frase que dice “en la salud y en la enfermedad”?

Construir un reloj que te regale un nuevo poema cada minuto.

Matt Webb

Consultor y bloguero

“Sí, la IA programática es útil”, afirmó Webb. “Pero más que eso, es enormemente divertida”.

Explorar decenas de artículos académicos.

Pablo Peña Rodríguez

Director de análisis de capital privado

Rodríguez trabaja para un fondo de capital privado que invierte en futbolistas. Y eso significa leer mucho.

“Utilizamos nuestros propios conjuntos de datos y metodología, pero siempre quiero tener un conocimiento sólido de la literatura académica que se ha publicado”, afirmó.

En lugar de buscar en Google Scholar, ahora utiliza una herramienta de inteligencia artificial llamada Elicit. Le permite hacer preguntas al propio artículo. Le ayuda a averiguar, sin tener que leerlo entero, si el artículo aborda la cuestión que se plantea.

“No me convierte de inmediato en alguien ‘inteligente’, pero me permite saber muy rápidamente a qué artículos debo prestar atención cuando me planteo una nueva pregunta”, explicó.

Lidiar con el TDAH...

Rhiannon Payne

Comercializador de productos y autor

“Con el TDAH, lo más difícil es empezar y hacer un esquema”, dice Payne. “Una vez hecho eso, es mucho más fácil dejar que el trabajo fluya”.

Escribe contenidos para realizar pruebas de mercadotecnia. Para ponerse en marcha, alimenta GPT con algunas entradas de blog que ha escrito sobre el tema, otros materiales que ha reunido y el perfil del cliente.

“Describir el público al que me dirijo, ese contexto, es muy importante para sacar algo útil de la herramienta”, aseguró. El resultado es un marco inicial que luego puede modificar y ampliar.

... y la dislexia también.

Eugene Capon

Fundador tecnológico

“Como soy disléxico, tardo mucho en escribir un artículo”, aclaró Capon. “Así que el truco que se me ha ocurrido es dictarme todo el artículo. Luego, hago que ChatGPT me corrija la ortografía y la gramática. Así que algo que me llevaba un día entero, ahora lo puedo hacer en hora y media”.

Transcribir una visita médica en notas clínicas.

Jeff Gladd

Médico especialista en medicina integrativa

Gladd utiliza Nabla Copilot para tomar notas durante las consultas médicas en línea. Es una extensión de Chrome que escucha las visitas y recoge los detalles necesarios para sus historiales. Antes, escribir notas después de una visita le llevaba un 20 del tiempo de consulta. Ahora, toda la tarea le dura lo que tarda en copiar y pegar los resultados de Copilot.

Escribir fórmulas de Excel.

Mike Jungbluth

Animador de videojuegos

“Podía hacer una pregunta específica sobre el tipo de fórmula que quería y luego reformularla en función de la respuesta que me diera”, aseguró Jungbluth. “Esto me permitió un proceso más interactivo e iterativo hacia la búsqueda de la respuesta que el que encontré a través de tutoriales, artículos o mensajes aleatorios en tableros de anuncios”.

Jungbluth había necesitado una fórmula que asignara estimaciones de tiempo cuando eligiera una combinación de variables. Con unas cuantas indicaciones a ChatGPT, al final lo consiguió:

=IF(OR(C263=”GroupAType1”, C263=”GroupAType2”, C263=”GroupAType3”, C263=”GroupAType4”), IF(D263=”GroupASize1”, Key!$K$3, IF(D263=”GroupASize2”, Key$K$4, IF(D263=”GroupASize3”, Key!$K$5, “NA”))), IF(OR(C263=”GroupBType1”, C263=”GroupBType2”), IF(D263=”GroupBSize1”, Key!$K$8, IF(D263=”GroupBSize2”, Key!$K$9, IF(D263=”GroupBSize3”, Key!$K$10, “NA”))), “NA”))

Recibir comentarios sobre ficción.

Paul Gamlowski

Autor de microficción

Gamlowski explica que, cuando termina el 98 por ciento de una historia, le pide a ChatGPT lo siguiente:

Resume el significado o el simbolismo de esta historia que he escrito. Menciona cualquier giro argumental. Especula sobre la moraleja de la historia. Analiza si la historia se lee gramatical y estructuralmente bien para un lector promedio. Analiza si el título encaja adecuadamente.

Si ChatGPT no capta el sentido o la moraleja, “eso me dice, como escritor, que quizá muchos lectores tampoco lo captarán”, afirmó Gamlowski. Y volverá a intentarlo. “Así que ajusto algunas palabras o frases y vuelvo a analizarlo y lo detecto”, comentó. “No le quita valor a la historia porque sigo escribiendo de forma literaria simbólica, pero me ayuda a hacerme una idea de lo que un futuro lector puede captar o pasar por alto”.

Apelar una negativa de seguro.

Jeffrey Ryckman

Oncólogo radioterapeuta

Ryckman utiliza ChatGPT para escribir las notas que tiene que enviar a las aseguradoras cuando se han negado a pagar la radioterapia de uno de sus pacientes con cáncer.

“Lo que antes me tomaba escribir alrededor de media hora , ahora me lleva un minuto”, relató.

Escribe una refutación a una aseguradora sobre el tratamiento del tumor primario de próstata y un único foco de metástasis. Utiliza un tono educado pero firme. Usa los términos “médicamente necesario” y “dejaría al paciente sin evidencia de enfermedad radiográfica”.

Ordenar un archivo de fotos.

Daniel Patt

Ingeniero de software

En From Numbers to Names, un sitio creado por Patt, ingeniero de Google, en su tiempo libre, los sobrevivientes del Holocausto y sus familiares pueden subir fotos y revisar medio millón de imágenes para encontrar otras de sus seres queridos. Es una tarea que, de otro modo, llevaría un número ingente de horas.

“Estamos utilizando la inteligencia artificial para ahorrar tiempo”, afirma. “El tiempo es esencial, pues los sobrevivientes envejecen. No se me ocurre otra forma de conseguir lo que estamos haciendo con la identificación y los descubrimientos que estamos haciendo”.

Obtener ayuda para las tareas

Maya Upadhyay

Estudiante de bachillerato

Upadhyay toma clases de matemáticas de nivel avanzado, incluyendo Estadística y Cálculo, y dice que, cuando se confunde con una pregunta de los deberes, la introduce en ChatGPT.

Le da una respuesta, pero también instrucciones paso a paso sobre cómo llegar a ella, una especie de proceso de tutoría autoguiada para el que antes utilizaba aplicaciones matemáticas o videos de Khan Academy.

“A veces, si sigo confundida, puedo pedirle a la IA que me lo explique en términos más sencillos”, afirmó. “Simplemente, se ha convertido en otra opción que puedo utilizar y me ha resultado muy útil tenerla siempre que la necesito”.

Escribir un correo electrónico

Nicholas Wirth

Administrador de sistemas

Wirth utiliza ChatGPT para simplificar la jerga tecnológica cuando envía correos electrónicos a sus jefes: “Mi organización me paga específicamente para mantener el internet de la computadora en línea, y mi propia alfabetización es limitada”, dijo. “Trabajo con ejecutivos de nivel C y no hay que hacerles perder el tiempo”.

También lo utiliza para generar los primeros borradores de correos electrónicos largos a proveedores. Puede decir:

Necesito que se redacte un correo electrónico de resumen de tamaño medio relativo a unos datos que no se nos han facilitado a tiempo.

También pide una lista de las preocupaciones que deben abordarse en el correo electrónico.

Y ChatGPT inicia una respuesta:

Asunto: Datos no recibidos a tiempo - Información sobre el proveedor de telefonía e internet

Hola, [Nombre],

Quiero llamar su atención sobre un problema que tenemos con los datos que se suponía debían habernos sido facilitados antes de [fecha]. Hasta hoy, no hemos recibido la siguiente información que es fundamental para nuestro proyecto...

Crear una aplicación sin haber programado nunca.

Ethan Mollick

Profesor de la Universidad de Pensilvania

“Me pregunté”, dijo Mollick, “si podría crear un botón en mi computadora que, al pulsarlo, resumiera automáticamente un documento por mí”. Y añadió:

¿Puedes hacer eso?

Y GPT-4 dijo:

¡Claro! Aquí tienes un programa en Python.

“Pegué todo lo que me decía que pegara”, dijo. “Ahora tengo un botón en mi computadora para resumir documentos. Y no sé programar, por cierto”.

Corregir errores en tu código.

Roman Pshichenko

Ingeniero de software

Cuando su código no funciona, Pshichenko recurre a ChatGPT. Pega su código y a menudo recibe una buena sugerencia para reescribirlo.

“Es como si tuvieras un buen compañero de trabajo, respetable en la mayoría de los casos, que puede dedicarte tiempo para que sus sugerencias se ajusten a tus herramientas, a tu entorno, a todo lo que no se podría abordar en uno de esos mensajes genéricos en línea”, reveló.

Enseñar a la gente a jugar curling como un profesional.

Levi Lelis

Profesor adjunto

Lelis entrenó a una IA para que ideara la mejor estrategia de curling y, ahora, está buscando la mejor manera de utilizar sus resultados para enseñar a los jugadores. Su investigación más reciente demuestra que el programa puede ser buen entrenador. La clave, dice, es que el programa no solo da al jugador la respuesta —dónde apuntar exactamente con la piedra—, sino también la justificación. Le muestra un escenario similar pero no idéntico y le dice cuánto peor sería esa colocación.

Descubrió que era un profesor eficaz, pero que tenía un defecto: no se adaptaba al nivel de habilidad de la persona a la que enseñaba. “Solo nos concentramos en la estrategia”, dijo. “Asumimos que la persona tendría un nivel olímpico”.

Crear juegos nuevos.

Daniel Tait

Diseñador de juegos de pasatiempos

Tait estaba jugando al Sudoku y se aburrió un poco. Se le ocurrió que ChatGPT podría tener algunas ideas para un nuevo juego. Así que preguntó:

¿Me puedes crear un juego de destreza como el Sudoku?

“Al instante, se me ocurrieron algunas ideas de juegos de destreza bastante buenas”, dijo. “Encontré una con la que estaba contento”.

Luego, escribió:

¿Puedes codificarme una versión jugable de esto?

“Y he aquí que, un par de segundos después, tenía una versión del juego”, afirmó.

Incluso dejó que la IA pusiera nombre al juego: Sumplete.

Identificar enfermedades en las plantas de plátano.

Michael Selvaraj

Científico del Centro Internacional de Agricultura Tropical

Hay muchas formas de que una planta de plátano muera, como la marchitez por Xanthomonas y el virus del racimo del plátano. Y los agricultores responsables de la producción de más de 100 millones de toneladas de plátanos al año no están formados como diagnosticadores.

“La clasificación de las enfermedades es realmente difícil”, afirmó Selvaraj.

Entrenó a una IA con casi 20.000 fotos de todo tipo de plantas de plátano: enfermas, sanas, jóvenes y viejas. Ahora, los agricultores de India, América Latina y África pueden utilizar su aplicación, Tumaini, para fotografiar sus cultivos y obtener un diagnóstico.

“Si sabemos que la enfermedad está llegando, esto será útil para los científicos, las partes interesadas y el gobierno”, aseguró.

Hacer una lista de reproducción de Spotify

Jonathan Soma

Profesor de Periodismo en la Universidad de Columbia

Soma quería listas de reproducción “a la carta, basadas en las vibraciones”. Por ejemplo, todas las canciones de Sum 41, sin ninguna de las lentas,. Así que conectó GPT-3 a Spotify.

Ahora, solo tiene que teclear:

Dame canciones acústicas pero enérgicas.

O, si no:

Reproduce los Cars, pero ninguna de esas aburridas canciones lentas.

Y recupera su lista de reproducción.

Crear nuevas proteínas en cuestión de minutos.

Christoffer Norn

Investigador principal del Instituto de Bioinnovación

Hace dos años, unos investigadores descifraron el código de la IA para predecir la forma de las proteínas.

La creación de nuevas proteínas puede ser una labor científica fundamental: en el pasado, los humanos han sido capaces de fabricar análogos de la insulina para diabéticos y células inmunitarias que combaten el cáncer.

Pero todo eso es difícil. Construir una nueva proteína exige determinar cómo se plegará una secuencia de aminoácidos en una estructura molecular final, para averiguar cómo funcionará realmente la proteína.

“Antes teníamos que dibujar un plano de cómo queríamos que fuera la nueva proteína y, luego, pasábamos mucho tiempo haciendo que la computadora generara ejemplos y, rara vez, esos ejemplos funcionaban”, explicó Norn.

“Ahora la IA puede hacerlo”. Hace poco, en la Universidad de Washington, la utilizó para crear una proteína similar a una luciérnaga que genera luz. Otros investigadores han utilizado la IA en la búsqueda de una vacuna contra la malaria y en la investigación del párkinson.

“Solo podemos probar un número limitado de hipótesis en un día”, afirmó. “Yo puedo tener una idea, quizá una proteína de una estructura determinada, pero no he memorizado todas las estructuras proteínicas. Los algoritmos sí. Las han estudiado todas y han generalizado reglas para armar nuevas estructuras. Es bastante asombroso”.

Lleva una década investigando proteínas. Esto, dice, es lo más eficiente que ha sido nunca.

“Es una locura”, dice. “Todo es cada vez mucho más fácil”.

Obtener ayuda cuando el inglés es tu segundo idioma.

Ronald Mannak

Emprendedor

“Si no se me ocurre una palabra concreta, por ejemplo, es muy fácil describirla y GPT casi siempre sabe a qué me refiero, aunque la descripción sea realmente mala”, aclaró Mannak.

Aprender chino.

Jason Phang

Doctorando en Ciencias de Datos

“De hecho, mi profesor de chino me ha recomendado que utilice ChatGPT para complementar mi aprendizaje”, afirmó Phang. “ChatGPT suele escribir con más fluidez/formalidad que yo”.

A veces, escribe un párrafo en chino y luego le pide a ChatGPT que lo corrija. En otras, le pide a ChatGPT que escriba primero el párrafo y luego, él lo revisa en busca de frases o estructuras oracionales y escribe a partir de ahí.

Describir mundos enteros de Calabozos y Dragones.

Jackson Green

Amo del calabozo

Cuando se dirige un juego de Calabozos y Dragones, dice Green, hay que ser creativo, pero eso casi siempre significa inspirarse en la literatura fantástica existente.

“A veces, el juego se toma al por mayor y se cambia de piel, como una especie de plagio colaborativo”, afirma. Y ChatGPT lo hace muy bien.

Una instrucción:

Describe una ciudad medieval de fantasía que tenga una enorme red de canales para desplazarse. ¿Qué facciones y gremios existen?

La respuesta de ChatGPT:

La ciudad de Venoria es una bulliciosa metrópolis situada a orillas de un gran mar interior. Es conocida por su impresionante red de canales, que atraviesan la ciudad y sirven como principal medio de transporte para sus habitantes. Barcos y góndolas recorren las vías fluviales, transportando personas y mercancías de una parte a otra de la ciudad. Venoria es una ciudad de muchas facciones y gremios, cada uno con sus propios intereses y agendas. El Gremio de Comerciantes es una fuerza poderosa en la ciudad, que controla gran parte del comercio que fluye a través de sus puertos. El Gremio de Artesanos también es influyente y sus miembros producen de todo, desde joyería fina hasta intrincados mecanismos de relojería...

Dibujar como Sol LeWitt.

Amy Goodchild

Arista generativa

Las instrucciones del célebre artista Sol LeWitt eran prescriptivas y específicas, del tipo que uno querría entregar a un modelo de IA. Goodchild hizo precisamente eso, comprobar si la IA podía crear arte siguiendo las instrucciones de LeWitt y generando código JavaScript.

Con el modelo anterior de OpenAI, GPT-3, fue un fracaso. Pero GPT-4 lo hizo bien, en algunos de ellos, tales como:

En una superficie de pared, cualquier tramo continuo de pared, con un lápiz duro, coloque 50 puntos al azar. Los puntos deben estar distribuidos uniformemente por toda la superficie de la pared. Todos los puntos deben estar conectados por líneas rectas.

Jugar con el lenguaje.

Bethany Grace Howe

Escritora y comediante

En realidad, Howe no ensaya chistes en ChatGPT. Pero la IA le resulta útil cuando necesita un impulso creativo.

“A veces, tengo una idea sobre algo que creo que puede ser gracioso, así que pongo a ChatGPT a buscar aliteraciones o palabras que rimen o sinónimos que empiecen por una letra determinada o lo que sea, para poder construir un chiste”, explicó.

Es especialmente útil para acrónimos extraños, como este:

Por favor, dime las palabras que podría utilizar para crear el acrónimo “BEBER” para identificar una organización dedicada a reunirse después del trabajo para ir al bar, sin decir que vamos al bar en un correo electrónico del lugar de trabajo.

ChatGPT sugirió: Bailar, Entretener, Botanear, Estar y Recordar.

Desde que el lanzamiento de ChatGPT desató una ola de interés por la inteligencia artificial, los modelos se han colado en la vida cotidiana de muchas personas y, a pesar de sus defectos, están ayudando a la gente a ahorrar tiempo en el trabajo, a programar sin saber programar, a hacer la vida cotidiana más fácil o simplemente a divertirse. (Jay Daniel Wright/The New York Times)