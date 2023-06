¿Quieres liderazgo? Heat y Nuggets proporcionan diferentes estilos

Especial para Infobae de The New York Times.

DENVER — Pocas semanas después de que Caleb Martin se uniera a los Miami Heat, aún no tenía mucho capital social con sus compañeros de equipo. Pero durante la mayor parte de su carrera había sido un jugador suplente, que sabía que era importante llevarse bien con las estrellas, y Jimmy Butler, seis veces seleccionado al Juego de las Estrellas y máximo anotador del equipo, era sin duda la más grande de Miami.

Martin había escuchado que Butler tenía una personalidad agresiva, que era conocido por gritarles a sus compañeros de equipo y entrenadores. Pero durante un juego improvisado en uno de esos primeros días, Martin no pensó en las posibles consecuencias de molestar a Butler. Hizo un movimiento justo cuando Butler le daba un pase y el balón salió de la cancha. Martin se dio cuenta de que Butler estaba frustrado. Se acercó a él y le dijo: “Lo que sea que te parezca un problema, ven y dímelo”.

Por una fracción de segundo, Martin se preguntó si su audacia molestaría a Butler. Ni siquiera tenía un contrato de tiempo completo en la NBA todavía. Pero no fue así.

“No lo vio como una falta de respeto ni nada por el estilo”, afirmó Martin. “Así como les impone responsabilidad a otras personas, también se somete a ella. Es recíproco. Escucha la retroalimentación”.

La reputación de Butler de ser impetuoso y agresivo no carece de mérito y ha señalado los errores de Martin muchas veces. Butler no le rehúye a ventilar sus quejas, a gritar en charlas de equipo, a los oponentes o, en ocasiones, a nada en absoluto. Y es igual de ruidoso cuando busca motivar.

El rival del Heat en las finales de la NBA, los Nuggets de Denver, tienen un tipo diferente de líder en Nikola Jokic, que es más tranquilo. No pronuncia discursos ni regaña a sus compañeros de equipo y rara vez muestra mucha emoción durante los juegos.

Sus estilos contrastantes ilustran ideas que los expertos en liderazgo han destacado durante décadas. El espíritu subyacente que siguen ambos jugadores parece importar más que la manera en que se manifiesta su liderazgo.

“Es un gran ejemplo de cómo evitar el concepto estático de ‘¿qué significa ser el mejor tipo de líder?’”, afirmó Peter Bregman, escritor y asesor ejecutivo que trabaja con líderes de grandes corporaciones. “Porque tienes dos personas completamente diferentes que lideran de maneras muy muy distintas y con la misma eficacia. Por lo tanto, eso traiciona un poco el concepto de que hay una mejor práctica para hacer esto”.

El baloncesto profesional ofrece una guía útil para comprender mejor el liderazgo. Los mejores jugadores de la NBA toman decisiones en fracciones de segundo frente a miles de personas presentes en vivo y millones más que los ven por televisión. Sus acciones fuera de la cancha son analizadas y, a veces, se les culpa por los errores de sus compañeros. Pero, sin importar los resultados de su toma de decisiones, por lo general deben regresar a liderar a las mismas personas al día siguiente.

Cuando se les pregunta a los jugadores de los Nuggets sobre el estilo de liderazgo de Jokic, afirman que lidera con el ejemplo más que con palabras.

“Es profesional en todos los aspectos del juego”, afirmó el escolta de los Nuggets Kentavious Caldwell-Pope. “Solo ver eso, verlo en la cancha, hace que todos quieran jugar baloncesto con él y quieran jugar mejor”.

Cuando se les pregunta a los compañeros de equipo de Butler sobre su liderazgo, aluden al lado arriesgado de su personalidad, pero ese lado proviene de una pasión que pueden entender. Afirman que Butler hace que las personas rindan cuentas, pero su objetivo colectivo —ser el mejor equipo de la NBA— está claro en las críticas de Butler.

También acepta la responsabilidad que conlleva ser el líder del equipo.

“Hará lo que sea por ti”, aseguró el pívot de los Heat de Miami Cody Zeller.

Algunos académicos podrían explicar esas diferencias utilizando un lenguaje de liderazgo centrado en la diferencia entre tareas y relaciones. Afsaneh Nahavandi, profesora de Administración en la Universidad de San Diego, ve a Butler como un líder más orientado a las tareas y a Jokic como un líder más orientado a las relaciones.

“Cada líder logra algo, por lo que todos tienen una tarea en mente”, dijo Nahavandi. “Pero, ¿lo abordas impulsando la tarea y a las personas? ¿O lo abordas a través de una actitud más de dejar que las personas desarrollen sus propios proyectos y se concentren para asegurarte de que estén felices?”.

En ocasiones, el estilo de Butler conduce a explosiones, como en marzo de 2022, cuando Butler y el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, se gritaron durante un partido y otros jugadores tuvieron que separarlos. Hoy, Spoelstra habla de Butler con respeto.

“No quiero que se disculpe nunca por ser quién es y por cómo aborda la competencia”, afirmó Spoelstra. “Es intenso. No es para todos y no somos para todos. Por eso pensamos que es como un matrimonio increíble. Nunca lo juzgamos por eso. Él no nos juzga por lo locos que nos ponemos”.

Los Nuggets también exigen excelencia, pero el lenguaje que usan entre sí suele ser más amable. Les gusta hablar de su naturaleza colaborativa.

“Tenemos muchachos que entienden que ser humilde es una gran parte de ser un Nugget de Denver”, sostuvo el entrenador Michael Malone, quien agregó: “Debes tener tipos que se lleven bien, en la cancha, fuera de la cancha, y que se apoyen y compartan un objetivo común”.

Alude a una cultura en la que podría funcionar un estilo menos conflictivo, como el que adopta Jokic.

Los compañeros de equipo de Jokic parecen responder bien a esa forma más tranquila de liderazgo, aunque algunos han tratado de ayudarlo a canalizar un comportamiento más autoritario en ocasiones.

DeAndre Jordan, un veterano con 15 años en la liga, apartó a Jokic durante el campamento de entrenamiento para alentarlo a que fuera más expresivo.

“Al principio me dijo: ‘Hermano, yo no hago eso. Tú tienes que hacerlo’”, contó Jordan.

Aunque Jokic y Butler emplean estilos muy diferentes, se han ganado la confianza de sus compañeros.

Chris Adkins notó indicios sobre cómo desarrollaron esa confianza cuando vio algunas de sus entrevistas. Adkins, director académico de desarrollo de liderazgo en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame, vio una manifestación de investigación que, según él, ha demostrado que “la capacidad, la benevolencia y la integridad” son tres componentes esenciales para fomentar la confianza.

“Sus jugadores parecen creer en ello, ya sea que se trate de un enfoque más expresivo o más silencioso, porque saben en el fondo que esta persona tiene una gran capacidad, son congruentes con una gran integridad, practican lo que predican, predican con el ejemplo”, afirmó Adkins. “Pero también están comprometidos con nosotros, no solo con su propio ego”.

A los recién llegados al Heat les puede tomar algo de tiempo entender cómo opera Butler.

Kyle Lowry se unió al Heat en 2021, dos años después de la llegada de Butler. Lowry era un escolta seis veces seleccionado al Juego de las Estrellas que venía de un puesto de liderazgo en Toronto, que ganó un campeonato en 2019. Dejó en claro que amaba la pasión de Butler por ganar y su devoción a sus compañeros de equipo, pero también afirmó que su personalidad es “muy diferente”.

“Puede decir o hacer algunas cosas que te podrían hacer pensar: ‘Oh. Vaya’. Pero proviene de la mejor parte de su corazón”, afirmó Lowry.

¿Cómo lo sabe?

“Estamos cerca de él todos los días”, dijo Lowry, antes de lanzar un codazo en broma. “Desafortunadamente. Pero afortunadamente”.