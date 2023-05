Un movimiento para que los lugares de trabajo sean ‘amigables con la menopausia’

Especial para Infobae de The New York Times.

En los últimos años, los directivos de Nvidia, la empresa mundial de gráficos por computadora, empezaron a escuchar un nuevo tipo de quejas: algunas de sus empleadas sufrían bochornos, fatiga y niebla mental (síntomas habituales de la transición a la menopausia) y sus médicos habituales no les ofrecían orientación ni alivio.

“Venían a vernos y nos decían: ‘¿A quién acudo?’”, dijo Denise Rosa, directora de los programas médicos de la empresa en Estados Unidos. “Decían cosas como: ‘Hay apoyo para la fertilidad, congelamiento de óvulos, gestación subrogada y adopción. ¿Y qué hay de mí?’”.

Algunos problemas de salud de las mujeres, como los problemas de fertilidad y la depresión posparto, ya se han reconocido como cuestiones que los empleadores pueden atender. Pero hasta hace poco, hablar de los síntomas de la menopausia y la perimenopausia, los años que preceden el final de la edad reproductiva de la mujer, era en gran medida tabú.

Eso está comenzando a cambiar. Un nuevo movimiento para crear “lugares de trabajo amigables con la menopausia” está cobrando impulso, empezando por el Reino Unido, donde se cree que las mujeres en la menopausia son el grupo demográfico con mayor crecimiento de la población activa.

Más de 50 empresas británicas, como HSBC UK, Unilever UK, y el club de fútbol West Ham United, se han certificado como “amigables con la menopausia” a través de una acreditación desarrollada por Henpicked: Menopause in the Workplace, una empresa británica de capacitación profesional. Según una encuesta reciente, tres de cada diez centros de trabajo británicos cuentan ya con algún tipo de política sobre la menopausia. En Londres, Incluso se celebra una ceremonia de entrega de premios a las empresas más amigables con la menopausia.

El Parlamento británico, que llevó a cabo varias audiencias sobre menopausia en el lugar de trabajo en los últimos dos años, ha pedido que esas políticas —que incluyen capacitación sobre los síntomas, artículos como ventiladores de escritorio y cambios en el uniforme, así como horarios más flexibles— se expandan cada vez más entre los lugares de trabajo.

Ahora, se está trabajando para que todo esto llegue a Estados Unidos. Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, prometió a principios de este año “cambiar el estigma en torno a la menopausia en esta ciudad” y “crear más lugares de trabajo amigables con la menopausia para nuestros trabajadores municipales mediante la mejora de las políticas y de nuestros edificios”.

Hay muchas razones para este cambio.

Las mujeres líderes y famosas, como Oprah Winfrey y Michelle Obama, están introduciendo cada vez más lo que Oprah llama “la M mayúscula” en la conversación cultural. Las mujeres de la generación X, que ahora tienen entre 40 y 50 años, están más dispuestas a hablar de su menopausia y a pedir ayuda que las generaciones anteriores.

Un número cada vez mayor de empresas de “tecnología femenina” y otros emprendedores centrados en la salud de la mujer buscan oportunidades de ganancias en todos los ámbitos, desde la prescripción de hormonas a la venta de barritas energéticas para quienes atraviesan por la menopausia.

Y los empleadores se han dado cuenta de que ofrecer ayuda es una manera de conservar a mujeres experimentadas en el lugar de trabajo, ya que hay cada vez más evidencia de que los síntomas de la menopausia afectan la productividad y ocasionan que las mujeres abandonen sus empleos o consideren hacerlo.

Por ejemplo, un estudio reciente en el Reino Unido encontró que una tercera parte de las mujeres de entre 50 y 64 años reportaron tener dificultades moderadas a serias para lidiar con el trabajo debido a los síntomas de la menopausia. Una encuesta de 2021 de la Clínica Mayo calculaba que alrededor del 10 por ciento de las mujeres de 45 a 60 años dejaron de trabajar el año pasado debido a los síntomas de la menopausia, con un costo para las empresas de 1800 millones de dólares.

Según Deborah Garlick, fundadora de Henpicked, el primer paso hacia un lugar de trabajo amigable con la menopausia consiste en educar para reducir el estigma. Esto puede significar publicar información en las páginas web de las empresas y capacitar a empleados y directivos, independientemente de su sexo.

Los lugares de trabajo también pueden proporcionar acceso a tratamientos para la menopausia. Algunos están comenzando a contratar a empresas que ofrecen citas virtuales con proveedores capacitados en la atención de la menopausia, como Maven, Midday, y Peppy Health, una empresa británica que acaba de abrir una oficina en Brooklyn.

Se calcula que la transición a la menopausia viene acompañada de 34 síntomas y, a menudo, los síntomas aparecen justo cuando las mujeres ascienden a puestos directivos en el trabajo, lo que añade un reto adicional a los obstáculos del edadismo y el sexismo ya presentes en muchos lugares de trabajo.

En muchos casos, debido en parte a la falta de educación sobre la menopausia, las mujeres ni siquiera saben que las molestias que tienen se relacionan con el cambio hormonal.

Wendy Sachs, cineasta y productora de 52 años en Nueva York, recuerda cómo hace varios años, mientras trabajaba en una serie de televisión, le costaba trabajo concentrarse. “Me invadía una niebla todo el tiempo y, la verdad, pensé: ‘Estos son los primeros síntomas de la demencia’”, dijo.

No pensó en mencionarlo a sus colegas, muchos de los cuales eran hombres. Pasó mucho tiempo hasta que por fin encontró un especialista en salud de la mujer —a quien le pagó 1400 dólares de su bolsillo por una consulta— y le recetó terapia de remplazo hormonal. Un acupunturista también le recomendó vitaminas. “Y de verdad sentí cómo la niebla se disipó”, afirmó.

Durante su discurso de enero, Adams recordó cómo el insomnio de su madre durante la menopausia le dificultó su trabajo como cocinera en un restaurante. Prometió una reforma.

Pero algunos expertos advierten de que difundir los síntomas de la menopausia también entraña riesgos, porque podría dar pie a suponer que las mujeres son menos productivas en el trabajo a medida que envejecen. Por eso, quizá sea mejor empezar poco a poco, integrando la asistencia a la menopausia en los recursos existentes en el lugar de trabajo, y no introducir algo totalmente nuevo, como una sala fría, afirma Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad Estadounidense de la Menopausia.

“Lo último que necesitamos es otro motivo para que se discrimine a las mujeres en el lugar de trabajo y perjudicarlas de algún modo diciendo que les pasa algo en la menopausia que requiere hacer cambios”, dijo.

Nvidia, que cuenta con alrededor de 13.000 empleados en Estados Unidos, comenzó a ofrecer acceso a Peppy Health a esos empleados y a sus parejas este año, después de que varias mujeres pidieron ayuda para aliviar los síntomas. El servicio, que proporciona atención médica virtual a través de una aplicación, ya era una prestación en las oficinas británicas de Nvidia, afirmó Rosa.

Bristol Myers Squibb, la empresa farmacéutica mundial con sede en Nueva York, está en las primeras fases de creación de un servicio de apoyo a la menopausia para sus empleadas en Estados Unidos. Su filial británica, que permite a sus empleadas desarrollar planes personalizados de gestión de los síntomas, fue nombrada Empresa Amigable con la Menopausia del Año en 2022.

Carla Daily, responsable mundial de la Red de Mujeres de Bristol Myers Squibb, dijo que el primer paso de la empresa sería crear un centro de información sobre la menopausia en su intranet. Con el tiempo, tiene previsto ofrecer a las empleadas estadounidenses las mismas oportunidades que a sus homólogas británicas.

“Si yo estuviera pasando por la menopausia en el Reino Unido, podría tener una conversación honesta con mi jefe sobre lo que necesito en caso de un bochorno o de que necesite tomarme un momento para mí”, dijo. “Eso no lo tenemos en Estados Unidos”, agregó.

Mujeres en un club de networking en Manhattan se reúnen para proyectar un documental y hablar sobre la menopausia el 28 de abril de 2023. (Yana Paskova/The New York Times)

Las mujeres de un club de Manhattan se reúnen para proyectar un documental de Judy Blume titulado “Menopause Needs Our Margaret” (La menopausia necesita a nuestra Margaret), en referencia al libro de Blume sobre la adolescencia “¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret”, el 28 de abril de 2023. (Yana Paskova/The New York Times)