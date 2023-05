En el juicio de Trump, hubo una lucha secreta por la fuente de noticias de derecha de un miembro del jurado

Especial para Infobae de The New York Times.

NUEVA YORK — Durante el juicio de la demanda de E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump, los abogados libraron una batalla tras bambalinas sobre si descalificar o no a un miembro del jurado que escuchaba un pódcast de extrema derecha, según revelan documentos judiciales que se dieron a conocer el miércoles.

El miembro del jurado, un hombre de 31 años que afirmó haber vivido en el Bronx toda su vida, dijo durante la selección del jurado el 25 de abril que tendía a evitar las noticias, pero que escuchaba varios pódcast “independientes” “de vez en cuando” y mencionó un ejemplo.

La transcripción original registró de manera errónea el nombre del pódcast como “Temple”. Pero los abogados de Carroll, la escritora que presentó la demanda acusando a Trump de violación, se enteraron después a través de las noticias de que el miembro anónimo del jurado, identificado solo como Jurado 77, había dicho en realidad que escuchaba a Tim Pool.

El canal de YouTube de Pool incluye decenas de grabaciones que promueven opiniones de extrema derecha. Su pódcast, que ha sido criticado como vector de teorías de la conspiración, se llama “The Culture War”.

Los abogados de Carroll le pidieron al juez que interrogara más a fondo al miembro del jurado “para evaluar algún posible sesgo”, según su moción para destituirlo.

Durante ese interrogatorio confidencial del 27 de abril, el Jurado 77 dijo que Pool “es como de centro”, añadiendo que el presentador del pódcast “invita a diferentes figuras políticas o simplemente celebridades, de izquierda o de derecha”. El Jurado 77 también calificó el pódcast de “equilibrado”.

El jurado 77, que dijo que trabajaba en seguridad, que había estado “doblando turnos” en el trabajo y que había escuchado el programa de Pool “tres o cuatro” veces en los últimos seis meses. Agregó que nunca había oído hablar de Carroll y que confiaba en que podría ser justo con ambas partes.

Cuando el hombre se marchó, los abogados debatieron si debía permanecer en el jurado. Un abogado de Carroll dijo que el miembro del jurado parecía obtener sus noticias de un solo “pódcast que era extremista y muy virulento” y agregó que “obviamente, de haberlo sabido, lo habríamos eliminado si lo hubiéramos escuchado correctamente”.

Un abogado de Trump no creía que el miembro del jurado debiera irse, calificándolo de “increíblemente sincero y honesto”, y dijo que el Jurado 77 no habría revelado que escuchaba el pódcast de haber tenido otras intenciones.

“Simplemente, no creo que haya nada en este registro que nos haga removerlo durante el juicio”, dijo el abogado.

El juez Lewis A. Kaplan les dijo a los abogados de Carroll que podían presentar una moción para destituirlo, lo cual hicieron el 30 de abril, tras la primera semana del juicio.

En su moción, los abogados de Carroll dijeron que Pool tenía como invitados a muchos extremistas y que había hablado de manera constante sobre temas relacionados con el juicio, además de que su canal de YouTube incluía videos que atacaban a las mujeres que denunciaban conductas sexuales inapropiadas y otros que apoyaban las falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 habían sido fraudulentas.

Los abogados de Trump argumentaron que el miembro del jurado escuchaba el programa de Pool con muy poca frecuencia y que no había pruebas de que “realmente escuchara algún episodio en particular o compartiera algún punto de vista específico del que se hubiera hablado en ese programa”.

Los abogados argumentaron que el hecho de que el miembro del jurado escuchara el pódcast no significaba que creyera lo que oía. “El jurado No. 77 no es Tim Pool”, escribieron.

Al final, el juez permitió que el miembro del jurado se quedara. Los documentos que ordenó hacer públicos el miércoles no incluían sus motivos.

El martes, el jurado, en una decisión unánime, encontró culpable de abuso sexual y difamación a Trump y determinó que Carroll recibiera 5 millones de dólares por daños y perjuicios. El jurado no determinó que él la hubiera violado, como ella afirmaba desde hacía tiempo.

Roberta Kaplan, abogada principal de Carroll, dijo el miércoles: “Estamos agradecidos de que el jurado 77, junto con los otros ocho jurados, se tomara en serio su juramento y emitiera un veredicto justo y de buena fe”.

Joseph Tacopina, abogado de Trump, dijo que no emitiría comentarios.

Presencia de los medios afuera del Tribunal Federal de Manhattan en Nueva York, el 26 de abril de 2023. (Anna Watts/The New York Times)