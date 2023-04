Cómo reclamar tu parte del acuerdo extrajudicial por una demanda de privacidad por el que Facebook pagará USD 725 millones

Foto de archivo: El logo de Meta, la empresa matriz de Facebook, se ve en la sede de la empresa en Menlo Park, California (AP Foto/Tony Avelar)

Si usaste Facebook en Estados Unidos entre mayo de 2007 y diciembre de 2022, eres candidato a reclamar tu parte de un acuerdo por 725 millones de dólares que la matriz de Facebook acordó pagar para resolver fuera de los tribunales una demanda colectiva, según afirma un sitio web creado por un administrador del acuerdo.

Los usuarios pueden introducir sus datos en facebookuserprivacysettlement.com para obtener su pago por medio de su cuenta bancaria, Venmo u otros métodos. Es probable que el monto del pago no sea cuantioso y dependerá de la cantidad de personas que envíen reclamos válidos y del tiempo durante el cual cada solicitante fue usuario de Facebook durante el periodo cubierto por la demanda. El pago se dividirá entre los solicitantes y se les dará más a quienes hayan usado el sitio durante más tiempo.

La empresa matriz de Facebook, Meta, acordó el año pasado resolver fuera de los tribunales una demanda colectiva que acusaba a la empresa de compartir datos de los usuarios o ponerlos a disposición de terceros, que incluyen a Cambridge Analytica, la firma de consultoría de datos y política, sin el permiso de los usuarios. La demanda colectiva, que significa que uno o más individuos demandan en nombre de otras personas con reclamos similares, también aseguró que Facebook no supervisó el acceso o uso de los datos por parte de terceros.

La prolongada demanda se presentó luego de revelaciones en 2018 de que Cambridge Analytica usó información privada de los perfiles de Facebook de millones de usuarios sin su permiso en una de las filtraciones de datos más grande en la historia de Facebook. Esta violación le dio acceso a Cambridge Analytica a la actividad de la red social de millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos con la finalidad de generar perfiles de electores y le permitió a la empresa ayudar en la campaña de 2016 del ex presidente Donald Trump.

El escándalo de Cambridge Analityca puso a Facebook en la mira

Meta niega toda responsabilidad o actos indebidos. Ha dicho que los datos de hasta 87 millones de usuarios, sobre todo en Estados Unidos, pudieron haber sido compartidos de manera indebida con Cambridge Analytica durante las elecciones de 2016.

A los solicitantes autorizados se les asignará un punto por cada mes en el que tuvieron una cuenta activa de Facebook. Entonces, el administrador del acuerdo sumará los puntos totales asignados a los solicitantes y dividirá ese número entre el monto neto del acuerdo, 725 millones de dólares menos gastos administrativos y de otra índole, para determinar el monto de dinero disponible por cada punto. Cada solicitante recibirá ese monto multiplicado por el número de puntos asignados, según el sitio web del acuerdo.

Los consejeros y los representantes legales de Meta están excluidos del acuerdo. Los usuarios tienen hasta el 25 de agosto para presentar su solicitud, para ello deben proporcionar sus direcciones postales, direcciones de correo electrónico, teléfonos y nombres de usuario de Facebook, así como confirmar que estuvieron activos entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022.

La audiencia final para aprobar el acuerdo está programada para el 7 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

(C) The New York Times.-

