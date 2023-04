El medicamento para la diabetes que podría opacar a Ozempic

Especial para Infobae de The New York Times.

Un estudio descubrió que el consumo de tirzepatida, el principio activo del fármaco Mounjaro, produce reducciones más grandes de los niveles de azúcar y una mayor pérdida de peso que otros medicamentos.

En el último año, el medicamento inyectable para la diabetes Ozempic ha circulado a toda velocidad por TikTok, los programas de entrevistas y los tabloides, mientras la gente hablaba maravillas de su uso no autorizado para perder peso. Este otoño se intensificó el revuelo en torno a Wegovy, un fármaco similar aprobado para el control del peso.

Otro medicamento para la diabetes, llamado Mounjaro, está acaparando ahora la atención, y muchas personas lo emplean para adelgazar, aunque su uso para ese fin no está autorizado. Algunas investigaciones han descubierto que Mounjaro puede ser incluso más potente que Ozempic o Wegovy. Un importante estudio que comparaba estos fármacos descubrió que el consumo de tirzepatida, el principio activo de Mounjaro, producía reducciones más acusadas de los niveles de azúcar en sangre y una mayor pérdida de peso que los otros medicamentos.

Sin embargo, ese estudio comparó distintas dosis de semaglutida y tirzepatida, lo que hace difícil determinar cómo se comparan estos medicamentos, señaló Dean Schillinger, profesor de medicina y experto en diabetes de la Universidad de California en San Francisco. El estudio también fue patrocinado por Eli Lilly, la empresa que fabrica Mounjaro.

En la actualidad, Mounjaro está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar únicamente la diabetes de tipo 2. “Mounjaro no es un medicamento para adelgazar”, se lee en el sitio web oficial del medicamento, bajo unas letras moradas más grandes y en negrita que proclaman que las personas que lo toman han perdido hasta 11 kilos. Eli Lilly anunció en octubre que la FDA había acelerado su proceso de examen y aprobación de la tirzepatida para adultos obesos o con sobrepeso.

“Por lo general, la FDA no puede confirmar, negar o comentar una solicitud de producto pendiente o potencial”, escribió un representante de la agencia en un correo electrónico.

La demanda ya está aumentando: después de una escasez de dos meses, Mounjaro está de nuevo en stock en la mayoría de sitios, aunque muchos pacientes con diabetes todavía están teniendo dificultades para acceder al medicamento, dijo Andrew Kraftson, profesor clínico asociado en la división de metabolismo, endocrinología y diabetes en Michigan Medicine. Kraftson insta con frecuencia a los pacientes que buscan Mounjaro a que intenten llamar a distintas farmacias, dijo, y añadió que ha tenido que ajustar algunas dosis para alargar la medicación.

“Definitivamente es frustrante para los pacientes y también una carga para los médicos”, dijo. Y a medida que más gente recurra a este medicamento para controlar el peso, Mounjaro podría superar a Ozempic tanto en atención mediática como en ventas.

“No creo que decir que es un éxito de ventas sea infravalorarlo”, afirma Kraftson.

¿Cómo actúa Mounjaro?

La tirzepatida imita dos hormonas producidas de forma natural en el organismo: el péptido-1 similar al glucagón, o GLP-1, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa.

Ozempic y Wegovy sólo simulan el GLP-1, mientras que la tirzepatida imita ambas hormonas. Los investigadores creen que la tirzepatida puede ser tan eficaz para reducir los niveles de azúcar en sangre e inducir la pérdida de peso porque las dos hormonas que imita actúan de forma sinérgica.

Al igual que la semaglutida, la tirzetida ralentiza el vaciado del estómago, lo que hace que las personas se sientan llenas durante más tiempo, según Janice Jin Hwang, jefa de la división de endocrinología y metabolismo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. La tirzepatida también inhibe las señales de hambre del cerebro, suprimiendo el apetito.

Una investigación presentada en una conferencia de la Asociación Estadounidense de Diabetes el verano pasado demostró que los participantes en el estudio, que no padecían diabetes, que tomaban tirzepatida perdían hasta el 22,5 por ciento de su peso corporal al cabo de 72 semanas, una reducción drástica que es casi tan eficaz como la cirugía de pérdida de peso, afirmó Robert Gabbay, director científico y médico de la asociación.

Pero aún no está claro cuáles pueden ser los efectos a largo plazo de tomar Mounjaro, una cuestión acuciante, dado que las personas necesitan seguir tomando el fármaco para obtener resultados continuados, afirma Akshaya Srikanth Bhagavathula, becario postdoctoral de la Universidad de Arkansas que ha estudiado la tirzepatida.

¿Es seguro tomar Mounjaro para perder peso?

Según Bhagavathula, tomar Mounjaro puede provocar efectos secundarios más graves que Ozempic y Wegovy, así como una pérdida de peso más significativa. Las personas que toman el medicamento suelen experimentar náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago; en raras ocasiones, la toma del fármaco puede provocar insuficiencia renal, pancreatitis, hipoglucemia y hemorragias gastrointestinales, añadió.

No hay estudios sólidos que examinen cómo podría afectar la tirzepatida a las personas que no padecen diabetes u obesidad. “Simplemente, no disponemos de información suficiente para informar al individuo sobre la apuesta que está haciendo”, afirmó Schillinger.

Los que toman el medicamento deben estar bajo estrecha supervisión médica, dijo Kraftson, en parte porque existe el riesgo de que la falta extrema de apetito pueda conducir a la desnutrición y a trastornos alimentarios. “No queremos que la gente se vuelva anoréxica”, afirma. “El objetivo no es acabar con todo el hambre”.

En un comunicado, un representante de Eli Lilly afirmó que “Mounjaro solo está aprobado para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 como complemento de la dieta y el ejercicio”, y añadió: “Lilly no promueve ni fomenta el uso no autorizado de ninguno de nuestros medicamentos”.

Pero los expertos advirtieron de que cuantos más fármacos como Mounjaro y Ozempic sigan ganando popularidad por sus efectos adelgazantes, más pacientes con diabetes podrían verse en apuros.

“Es probable que volvamos a ver esta película”, dijo Gabbay.

Dani Blum es reportera de la sección Well.