Aunque estos tatuajes fueron ‘hechos para desaparecer’, algunos todavía son visibles

En mayo de 2021, Claudia Mangione se hizo un tatuaje de un fósforo a la altura de su caja torácica. Ephemeral (cuya traducción al español es “Efímero”), el estudio que la tatuó, acababa de abrir sus puertas en Brooklyn, y su principal atractivo era una tinta para tatuajes patentada que se anunciaba como “hecha para desaparecer” de 9 a 15 meses después de la aplicación.

Pero no fue así en el caso de Mangione, de 25 años. El dibujo con líneas nítidas “ahora parece una espátula”, afirmó Mangione, casi 22 meses después.

Para algunos clientes, los tatuajes del estudio han resultado ser menos efímeros de lo que esperaban. Casi dos años después de que la empresa emergente abriera su estudio y generara una avalancha de artículos, incluido uno en The New York Times, algunos de sus primeros clientes se han congregado en Reddit y TikTok para quejarse de tatuajes que han durado más de 15 meses. Varios de ellos compartieron su pesar en un artículo publicado en The San Francisco Chronicle en noviembre.

Desde el principio, las cláusulas de Ephemeral incluyeron advertencias de que “la cantidad exacta de tiempo de duración del tatuaje puede ser más corta o larga” que 9 a 15 meses, y que el proceso de tatuaje podría “dejar marcas permanentes en las personas”.

Pero las descripciones públicas de la compañía sobre los tiempos de desvanecimiento de los tatuajes han cambiado. El sitio web solía decir que los tatuajes desaparecerían “en un año” —a pesar de las advertencias en las cláusulas— pero esa redacción ya no existe. Hasta el viernes 24 de febrero, el lema del estudio ahora decía: “Tatuajes reales, hechos para desaparecer”.

El 3 de febrero, Jeff Liu, director ejecutivo de Ephemeral, envió un correo electrónico a los clientes con una actualización de la explicación de la compañía sobre la duración de los tatuajes; el correo también presentó una “garantía de cero arrepentimiento” que ofrece rembolsos a los clientes cuyos tatuajes duren más de tres años.

En el texto del correo electrónico de Liu, el periodo de 9 a 15 meses fue remplazado por la expectativa de que “el 70 por ciento de todos los tatuajes de Ephemeral desaparecerán en menos de dos años y otros tardarán un poco más”. El sitio web también dice: “No te preocupes: tu tatuaje de Ephemeral desaparecerá”.

En una entrevista con The New York Times el 10 de febrero, Liu afirmó que haber descrito los tatuajes como algo que “desaparecería en un año” fue “simplificar en exceso” el proceso, lo que además causó confusión entre los clientes. Liu afirmó en un correo electrónico que el periodo de 9 a 15 meses reflejaba lo que la compañía esperaba que la mayoría de clientes experimentaran, y añadió que la empresa estaba continuamente probando diferentes redacciones en su sitio web.

Claudia Mangione también tenía la impresión cuando se hizo un tatuaje de un partido en mayo de 2021 que desaparecería en un año. Veintidós meses después, no se ha ido y “parece una espátula”, dijo (Crédito: NY Times)

Liu afirmó que se había dado cuenta que “algunos clientes simplemente se estaban tomando el eslogan inicial al pie de la letra”. A partir del verano pasado, contó, la compañía había “comenzado a ser más consciente en la manera en que transmitimos el mensaje sobre la variabilidad de los tiempos”.

Liu también afirmó que “la gran mayoría de nuestros clientes está muy contenta con sus tatuajes y su desvanecimiento”.

Los tatuajes son notablemente impredecibles, afirmó John Swierk, profesor asistente de química en la Universidad de Binghamton en Nueva York, quien estudia por qué la luz causa que los tatuajes se desvanezcan. Afirmó que factores como la genética, el tipo de piel, la ubicación del tatuaje y la exposición a la luz pueden afectar el modo en que cada cuerpo responde a la tinta del tatuaje, la cual no ha sido regulada tradicionalmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

”No me sorprende que tengan dificultades para determinar con precisión cuánto durará”, afirmó Swierk.

’Confié en sus palabras’

Cuando Ephemeral comenzó a tatuar clientes en 2021, se presentó como un avance para la industria del tatuaje. Prometió brindar al menos parte de lo genial de tener un tatuaje sin el compromiso, aunque varios tatuadores permanentes tuvieron sus dudas, y uno de ellos incluso le dijo a The New York Times que el concepto le daba “ganas de llorar”.

La promesa de la tinta que se desvanece quedó resumida en el eslogan de la empresa: “Cero arrepentimientos”.

El discurso de venta resultó atractivo para los inversores y los clientes. Ephemeral declaró que había recaudado más de 20 millones de dólares en una ronda de inversión serie A y había inaugurado seis estudios en diversas partes del país. Se espera que abra un séptimo local en Washington, DC, en marzo. Según la empresa, más de 10.000 clientes se han hecho tatuajes con ellos.

Heather Plunkett tiene tres tatuajes efímeros. Su tatuaje más antiguo, arriba, ha durado más de 21 meses (NY Times)

Eden Bekele, una DJ de 26 años de Brooklyn, se tatuó un chile de 5 centímetros en su brazo derecho luego de que su novio se ganara en una rifa un tatuaje gratis de Ephemeral. Bekele dijo que había sido una decisión impulsiva, basada en la promesa de que el tatuaje desaparecería en 15 meses. Dieciocho meses después, todavía es visible.

”Ahora se siente como algo en lo que debí haber pensado un poco más”, afirmó Bekele.

La principal innovación de la empresa fue su tinta, la cual fue inventada por Brennal Pierre y Vandan Shah, ingenieros químicos que se conocieron en la Universidad de Nueva York. En 2014 comenzaron a trabajar en el desarrollo de una fórmula de tinta que se degradara con el tiempo. Liu afirmó que los ingredientes de la tinta están aprobados por la FDA y son similares a los que se utilizan en las suturas absorbibles, pero no los reveló de manera específica.

Liu se negó a revelar la cantidad de personas en las que se había probado la tinta antes de utilizarla. Afirmó que en seis años de desarrollo se habían realizado estudios de casos y “estudios clínicos” bajo la supervisión de una junta de revisión institucional, y que uno estaba siendo revisado para su publicación en una revista médica. Los fundadores —Pierre, Shah y Josh Sakhai— también probaron la tinta entre ellos, así como en familiares y amigos.

”La compañía fue fundada por ingenieros químicos, no por unos simples payasos con una idea”, afirmó Laura Neilson, de 41 años, quien se arrepiente del tatuaje aún visible que se hizo en Ephemeral hace 22 meses, y cuya experiencia detalló en un artículo para Vogue. “Confié en sus palabras”.

