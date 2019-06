"Si estoy cenando con un grupo de amigos y uno le pasa la sal al otro de mano en mano, me angustio mucho. Trato de pensar que no va a pasar nada, pero la verdad es que me agito, y en el fondo, estoy segura de que algo malo nos va a suceder. Todo por culpa de la sal. Entonces, y aunque intento lo contrario, termino por levantarme de la mesa. Más allá de que todos se burlen de mi conducta, algo a lo que ya incluso me acostumbré, una escena así me provoca grandes peleas con mi pareja. Pero es más fuerte que yo; realmente no puedo evitarlo", confiesa Andrea, de 35 años, con cierta congoja.