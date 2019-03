¿Cuántas veces hubieras querido desaparecer o volverte invisible por haberte sentido completamente ridículo? Las situaciones más embarazosas tienen un denominador común: alguien nos está mirando y puede llegar a juzgarnos. Pero, ¿quién determina qué es ridículo y qué no lo es? Lo cierto es que varía según la cultura, la posición social e incluso el sexo. Sin embargo, dado que el sentido del ridículo va ligado a las reglas de cada comunidad y no es intrínseco al ser humano, es cuestionable. La clave es no dejar que nadie nos diga qué está bien que hagamos, sino que podamos sentirnos lo suficientemente seguros de nosotros mismos para hacer lo que deseamos.