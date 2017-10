"Existen muchos países que no tienen ninguna legislación que marque la ingesta de sodio. Sobre todo que marque el agregado de sodio o de sal a determinados alimentos. No es solamente lo que incorporemos nosotros en la cocción o en lo que sería la economía doméstica, sino todo lo que se agrega de sal para hacer más apetecible un alimento y para inducir su compra y su ingesta", explicó Carrera. "Entonces es muy importante que exista una legislación y que diga qué cantidad de sal máxima se puede agregar en algunos alimentos, en algunas preparaciones y, a su vez, hacer campaña para que la población se concientice que no es una ingesta libre la ingesta de sal".