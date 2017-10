En el medio un boom sin igual de la gastronomía, el Good enough to eat index de Oxfam es uno de los más prestigiosos. En realidad, el ranking no alude al arte culinario de autor, sino a ciertas necesidades básicas cubiertas de las poblaciones. Cantidad de comida disponible para alimentarse, el precio de sus platos, la calidad y los efectos que trae cada alimento en la salud.