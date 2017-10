La nutricionista Agustina Murcho refuerza esta idea explicando por qué sucede esto: "Se suele ser extremista porque el exceso de bebidas azucaradas genera obesidad, aumento de triglicéridos, diabetes, resistencia a la insulina y un montón de enfermedades, cuando en realidad no es así. Para concientizar no hay que demonizar, se debe hacer educación alimentaria y no generar miedo en la gente, siempre hablando de cantidades y de marcar mucho el tema de la moderación", explicó.