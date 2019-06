Soy Ale Castagnolo pero en las redes me conocen @unpapaconbarba. La idea de abrir este espacio surgió durante el primer embarazo de mi mujer, cuando buscando información me di cuenta que no había nada escrito por hombres y para nosotros. A la hora de sacarme todas las dudas que iba teniendo como padre primerizo, tenía que leer blogs hechos por y para madres.