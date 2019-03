Todos estos looks disponible en www.masmariana.com

Fotos: Cristian Welcomme. Estilismo: Mechi Garay y Paola Blanco. Asistente de fotografía: Andrea Fischer. Pelo: Albe Revetria. Make up: Ximena Matienzo. Locaciones: Anselmo Buenos Aires, Curio Collection by Hilton; y Tango Mayo Hotel.