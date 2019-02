Poco a poco, las vacaciones se terminan y vamos regresando a la rutina, pero no hay por qué vivirlo con tristeza. Podemos ponerle alegría a cada día y la manera en la que nos vestimos, sin dudas, influye mucho. Este look multicolor es perfecto para levantar un lunes, la vuelta al trabajo o cualquier situación gris. ¿Te animás? #Tip: el secreto para que no parezcas un arbolito de Navidad es elegir un tono que unifique ambas prendas.