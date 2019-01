"Cuando nació Ramón, la idea de tener que volver a la oficina y no verlo por más de ocho horas me angustiaba muchísimo, pensé más de una vez en dejar mi trabajo para quedarme en casa con él y ser mamá full time. Cuando finalmente llegó el día, fui a hablar con mi jefa para contarle que había tomado la decisión de dejar el trabajo para estar con mi hijo. Después de unos minutos de hablar y contarle el por qué de este final, fue ella quien me propuso que intentara con la modalidad home-office, y hoy no puedo estar más agradecida. Al principio, no voy a negarlo, me tuve que adaptar a esa nueva rutina, pero como cualquier adaptación a un cambio, y me sirvió mucho la presencia de mi mamá, que en momentos críticos me ayudaba con Ramón, pero hoy que ya va al jardin, la situación no puede ser mejor: cuando él está en la institución realizo mis actividades a fondo, y sé que cuento con la posibilidad de llevarlo, retirarlo, ir a las reuniones y hasta hacernos una escapada a la plaza", cuenta muy entusiasmada Carolina Rigantti, contadora, mamá y home-office lover.