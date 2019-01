Por otro lado, están los buenos hábitos a cultivar. Serna, especialista en alimentación naturista, puntualiza: "Todo lo industrializado tiene sustancias químicas, cuanto más las podamos evitar mejor. En general, terminan con ANTE: colorante, conservante, edulcorante y saborizante deterioran nuestra capacidad de defensa, nuestro sistema inmune". Y así como hay alimentos que traban su buen funcionamiento, los hay que lo estimulan, claro, ¡a no desesperar!

"El primer paso es tomar consciencia – remarca Marina Borenztein, autora de Así me cuido yo y Paz, amor y jugos verdes (Editorial Planeta)- . Conectarme con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, porque no se trata sólo de lo físico, y empezar a ver qué me hace bien, qué no, cómo poder sentirme mejor, qué recursos utilizar. En mi caso a partir de un cáncer que me detectan, que era el síntoma de la enfermedad, empecé a desandar un camino de autoconocimiento que hoy me lleva a querer compartir esto que yo fui recolectando para mí con todos los demás".

En este sentido, enumera detrás de una sonrisa: "Yo casi no consumo carne roja, estuve cinco años sin consumir nada de nada. No consumo tampoco lácteos, ni harinas, excepto algunas integrales, de almendra o arroz. Pero cada cual deberá investigar qué le sirve a cada organismo, consultar profesionales que acompañen el proceso y tener en claro que el objetivo es mejorar la calidad de vida, no enfermarnos y sobre todo disfrutar a pleno este templo en el que vamos a habitar el mundo, lo que nos conforma como seres, su parte material que es el cuerpo y la energía alrededor del mismo que es lo que nos compone".

Para generar el shock de conciencia inicial, Borenztein diseñó un plan de tres días, para probar algunos de los cuidados que tiene consigo misma e intentar que la persona perciba la diferencia de un cambio de hábitos de una manera rápida y contundente. Pero no para todos el camino es el mismo.