Evitá una programación estricta. La planificación económica es clave en las vacaciones, pero no lo es la del ocio. Esto nos puede generar ansiedad y angustia y así conseguiremos el efecto contrario.

No a la autoexigencia. El tiempo vacacional no debe convertirse en un momento donde todos nuestros planes deseados deben cumplirse. No hay que planear hacer más cosas de las que hacemos habitualmente y que ello acabe convirtiéndose en otra fuente de estrés. Las vacaciones deben servir para descansar y desconectar. Es clave cambiar el pensamiento de la obligación del "tengo que" al "me gustaría hacer".

Sé positiva y abierta de mente. Es clave para evitar la frustración y aprovechar al máximo este momento.