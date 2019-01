¡No tengo qué ponerme! ¿Te suena? Es que a veces no es exactamente que no tengamos ropa sino que no se nos ocurre cómo cambiarle la onda a una misma prenda. ¡Acá te lo mostramos! Este vestidito es divino para un día de campo, y con los accesorios correctos es una gran elección para una noche de verano (¡o asado con amigos!).