Y vos, ¿qué rito seguís?

"El 8 de diciembre armo el arbolito, esa es una regla desde chiquita. En casa era la encargada del arbolito y sigo siéndolo, y ahora lo hago con los chicos. No hay 8 de diciembre que no lo arme. Un año me había mudado y no lo tenía y armé uno con un maniquín, un torso, y cada uno podía pinchar un deseo. Estaba bueno, cada persona que venía a mi casa, por cualquier motivo, tenía que dejar un deseo clavado. Algo el 8 de diciembre hago y si no tengo arbolito, ¡lo invento!", nos cuenta Mariana.

Para la última noche del año, también respeta el mismo ritual: "Me visto de blanco en año nuevo y también, los visto a mis hijos. Me gusta ese concepto, las fiestas me generan estrés porque quiero estar con todos los que quiero y las ausencias están muy presentes, por eso trato de conectarme con algo relajado, sin preocuparme de más por la comida por ni por nada, sino termina siendo un motivo de estrés y no de encuentro".