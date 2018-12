Por supuesto, inmediatamente la derivaron a un alergista. "Me dieron los medicamentos reconocidos para estos problemas, que me controlaban en el momento, pero el sarpullido continuaba. Un poco escéptica, pero recomendada por una amiga que concurría al homeópata, pedí un turno y fui al encuentro. Luego de escucharme y conocer mi historia clínica, me dijo que las afecciones de la piel casi siempre están ceñidas a cuestiones emocionales, por lo que me daría medicación para mi caso. Al poco tiempo mi recuperación fue total, lo que hizo que continúe y que haga que lo siga eligiendo después de diez años".