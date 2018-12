El año pasado, en agosto, una amiga me propuso hacer natación con un equipo de triatlón. En ese momento no podía ni subir escaleras, tengo síndrome rotuliano y condromalacia en ambas rodillas, las dos cosas crónicas y que me causan mucho dolor. La primera clase nadé 10 metros, literalmente, y me fui. Como había pagado el mes, volví y nadé un año completo con gente de todas las edades y todos los niveles. Y eso me empezó a cambiar mis horizontes, cambié mi cabeza. Me animé a correr y me ilusioné con el triatlón, en paralelo subí las sesiones de kinesiología y fueron aflojando los dolores", cuenta y recuerda que todos los médicos le desaconsejaban correr, hasta que dio con los especialistas adecuados que la motivaron para lograrlo.