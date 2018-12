El primer paso, combatir la culpa

Es necesario centrarse en que ser una buena mamá no significa ser omnipresente, sino estar en tiempo y forma, en calidad. Lucano asegura que una no es mejor madre porque está 100 por ciento pegada al niño y no lo deje ni a sol ni a sombra. Sin caer en la frase hecha de que "es mejor la calidad que la cantidad", sí amerita remarcar que se es buena madre cuando se da lo que el bebé necesita, y esto no es lineal con el tiempo que una está presente.