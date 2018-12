Si te gusta el estilo naif, pero con un toque original, esta propuesta es para vos. Tonos pastel, accesorios vibrantes ¡y mucha actitud! Acordate de que el look no sólo está compuesto por la ropa y los complementos: el pelo y el make up son fundamentales para terminar de darle personalidad. ¿Una ventaja de este outfit? Es apto para la cena del 24 o el almuerzo del 25. ¡Vos decidís!