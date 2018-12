"En mi caso, fue un viaje de empoderamiento absoluto. No lo planteé como tal en un principio, pero siempre presentí que iba a ser una experiencia determinante en mi vida y así fue. Me conocí, me descubrí con un montón de facetas que nunca había notado en mí; me acepté totalmente despistada y distraída, por ejemplo, cuando yo siempre creí que era todo lo contrario y me amigué con esa idea. También aprendí a reírme de mí misma, aproveché para pensar mucho, pero sobre todo para conectarme con el placer, con el aquí y ahora, y con mimarme, pensar en mí y en nadie más que en mí. Fue un viaje sanador. ¡No veo la hora de volver a hacerlo!", cuenta, entusiasmada, Liz.