¿Qué sucede? Nos invade el torbellino de fin de año y queremos hacer todas esas cosas que no hicimos durante los últimos 12 meses. Sin darnos cuenta, llenamos la agenda de citas y tareas, y terminamos corriendo y no disfrutamos nada. No sabemos por qué lo hacemos, pero cada enero prometemos no volver a dejar todo para el final, pero ¡lo hacemos año tras año! Entonces, a las cenas de Navidad y las despedidas, les sumamos un sinfín de tareas.