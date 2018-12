1- Definí la meta. No la dejes sólo como un sueño: es muy importante escribirla, detallarla, sentirla y vivirla "como si" ya la estuvieses obteniendo.

2- Empezá por un pequeño movimiento. Da un paso a la vez: no intentes quemar etapas.

3- Registrá cómo vas avanzando, aunque sea más lento de lo que quisieras.

4- Date una recompensa, un pequeño premio, por estar en movimiento.

5- Si llegás al límite de tu zona de confort y no te animás a traspasarla por miedo, reconocé que el miedo es una fantasía motivada por una expectativa aparentemente real. Si decidís contraerte y no expandirte, es tu elección: nadie más tiene responsabilidad sobre tu actitud.

6- Si las cosas no salen en los primeros intentos, depende exclusivamente de cada uno seguir activando y accionando. La mayoría de las personas abandonan al haber fracasado sólo dos veces; los que tienen éxito lo logran luego de haber fracasado cientos de veces.

7- Tu actitud interna es fundamental y determina tu probabilidad de éxito.

8- Moverte y salir de la zona de confort es incómodo: sólo lo logran los que tienen su meta tan clara y enfocada, que nada los detendrá.