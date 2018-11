"Cuando nació mi primer hijo estaba nervioso y sobre todo muy ansioso, quería estar todo el tiempo con él. Me involucré mucho desde el embarazo, fui a todas las consultas médicas, al curso de preparto, pero lo que más me preocupaba era pensar que a los dos días de su nacimiento tenía que volver a trabajar. No me dejaban tomarme las vacaciones, así que a mi angustia le sumé las pocas horas de sueño, el descubrimiento de este nuevo rol y contener a mi mujer. Exploté, me dolía el cuerpo, lloraba todo el día, comía sin parar, engordé varios kilos, nunca había estado tan sensible en mi vida", cuenta Christian Caccia, un papá primerizo que trabaja en un call center.