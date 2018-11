A vestir se aprende; yo misma fui educando mi gusto. Y si esto no es lo tuyo, no te da placer, no es tu tema, si no te interesa la ropa y elegir un outfit para trabajar, ir a un evento o salir te genera estrés, acá vas a tener varios estilos para que puedas escoger aquel con el que más te sientas identificada. Queremos darte ideas (¡muchas!), por eso mi equipo y yo estamos atrás de cada propuesta.