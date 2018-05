"Había perdido 50 libras (23 kg) en el hospital y estoy seguro de que me veía diferente. Al principio no estaba seguro y me ladró, pero una vez que se acercó lo suficiente para oler me reconoció de inmediato y totalmente se volvió loco de emoción. Todavía lloro cuando veo el video", aseguró Shane Godfrey a The Dodo.