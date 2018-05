Pero su tarea aún no concluyó y lo que resta no será para nada sencillo. Pese a que la tormenta cada vez se encuentra más estable, los servicios básicos y de transporte aun no volvieron a la normalidad. Cada vez se hace más complejo para los dueños llegar al refugio en búsqueda de sus animales, pero tanto Ron como Gretchen aseguran no tener inconveniente en hospedarlos el tiempo que sea necesario.