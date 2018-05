El experimento se realizó mediante un trabajo de campo. En un primera etapa, los investigadores pidieron a los dueños de los perros que intentaran abrir un contenedor y al fallar, que les solicitaran asistencia a dos investigadores. En todos los casos, uno de los interventores permaneció pasivo, mientras que el otro lo auxiliaba. Posterior a este escenario, los dos colaboradores le ofrecieron alimento al can, el cual no hizo distinción entre uno y otro. Los científicos concluyeron que no se trataba de preferencia por el hombre más útil.