La consulta con veterinarios que no sabían con seguridad cuál era el diagnóstico de la pequeña Matilda no generó más que incertidumbres. Tiempo después su condición se extendió también al ojo izquierdo. Luego de un prolongado período, los especialistas pudieron comprender su trastorno oftalmológico que no solo lo padecía Matilda sino también sus hermanos en adopción del mismo refugio donde fue rescatada.