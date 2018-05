"La iniciativa nace por la gran necesidad que hemos recibido por el lado de nuestros pasajeros de poder movilizarse por la ciudad de forma fácil y segura junto a sus mascotas. En repetidas ocasiones hemos tenido pedidos de pasajeros que querían viajar con sus mascotas pero no sabían si el taxista iba a aceptar el viaje o no. Por este motivo decidimos preguntar a los conductores si aceptaban o no transportar mascotas, y al tener más del 20% de los conductores dispuestos, decidimos habilitar el servicio", aseguró Angelo Delle Piane, country manager de Easy Taxi Argentina a Infobae.