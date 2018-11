-Sí, pero para estudiar la carrera de Arquitectura con la idea de recibirme de arquitecto. Mientras cursaba las primeras materias de diseño notaba que me faltaba algo más, fue muy poco lo que pude cursar porque en el medio me encontré con una amiga que estaba estudiando en Central St. Martins en Londres, ella fue la que incentivó a presentar mis trabajos. Fue lo que hice, envíe mi portfolio y me aceptaron en Fashion Print Design. Al tiempo me ofrecieron seguir con el máster, no pude dejar pasar esa oportunidad.