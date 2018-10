Melania recientemente volvió a ser polémica cuando subió al Air Force One con una parka verde de la firma española Zara que llevaba en la espalda una llamativa frase que decía "I really don't care, do you?" (En español, 'Realmente no me importa, ¿y a ti?'). La controversia se generó porque estaba yendo a visitar los centros de detención de niños migrantes. Fue tal la revolución que causó que Trump dijo en Twitter que el mensaje era para los medios que publican falsas sobre la pareja.