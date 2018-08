"Esta preocupación de los argentinos no es algo aislado sino un fenómeno que se ve a nivel mundial. Muestra de esto es el alto crecimiento en la demanda de tratamientos como la criolipólisis, una solución rápida y efectiva, sin tiempo de recuperación que brinda resultados similares a los de una lipo en solo una sesión de 35 minutos". Jocelyn Isambert, del área de Marketing de CoolSculpting, resaltó que el último informe de la Asociación Americana de Cirugía Plástica (Asaps) mostró también que "este tipo de tratamientos para combatir la adiposidad localizada crecieron un 217% en los últimos cinco años en los EEUU, quedando en el tercer puesto del top five de tratamientos no invasivos detrás de la toxina botulínica y el ácido hialurónico".