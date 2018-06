Su nostalgia por Rosario –su ciudad natal–, y el cariño por Carlos Gardel y el tango; lo emocionaron hasta las lágrimas. Dueño de una historia bien particular, Daniel nació en la calle Uriburu al 700 y a los 18 años, cuando se salvó del servicio militar, se mudó a París para probar suerte como modelo publicitario. "Me fue muy bien pero el negocio era complicado… Hice una campaña para Yves Saint Laurent, pero como algunas cosas no me gustaron, a los 21 años decidí mudarme a Miami, Estados Unidos", rememora Daniel.