– Una gran experiencia y muy nueva por cierto. Fue de gran utilidad porque fui como expositora de mi marca y estar delante de un auditorio con los retailers mas conocidos del mundo, fue un desafío. Ellos son los que verdaderamente saben de como hacer negocios -y aún sabiendo, muchas veces les cuesta-, fue enriquecedor para mí y para todo el team de Starliteshop, un aprendizaje importante. Y también me sentí muy halagada porque en la gala del último día, tuve el honor de entregarle el premio "Retail of the year" a la cadena de cosméticos SEPHORA, y luego poder conversar con ellos, los conozco no solo como "clienta" de años, sino también que a fines de los 90, mi perfume se vendió allí. Y es muy lindo poder ser reconocida a pesar de no haber mantenido el contacto por tanto tiempo.