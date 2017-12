La misma actriz publicó en su cuenta de Instagram un 'collage' con la foto original y la que retocaron con un extenso mensaje para sus seguidores y los directivos de Grazia. "Me decepcionó que Grazia me invitara a ser su portada y que luego editaran y alisaran mi cabello para adaptarlo a su noción de cómo es un pelo hermoso. Si me hubieran consultado habría explicado que no puedo apoyar, ni tolerar la omisión de lo que es mi herencia".