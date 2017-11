-De acá, tiempo atrás me gustaba La Clocharde, los padres de Jazmín Chebar; o sea hoy, me gusta Jazmín Chebar la diseñadora actual con tanto éxito. Ella mamó el talento de León y Susy Chebar. Hoy en día La Clocharde está siendo reemplazada por Ménage à Trois, de Amelia Saban. Me parece lo mejor, me compraría todos los vestidos. Me gusta porque me parece muy tradicional, es elegante pero tiene un poquito más, sabe copiar de Europa, de los diseñadores y lo hace muy bien y tienen de embajadora a Juliana Awada, que cada vez que se pone las cosas de Ménage queda bárbara. Evangelina Bomparola me encanta, me parece super net, clásica… esas son las del momento que más me gustan.