En general, no se le ha dado mucha importancia al tema dada la dificultad de establecer el costo de la alimentación en pastoreo. Esto sucede porque no se visualiza el valor del pastizal natural que sustenta nuestra producción, y si pensamos que a medida que pasan los años nuestros campos producen menos a causa de los procesos de desertificación no podemos mirar hacia un costado.