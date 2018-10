"Me parece que este es un ejemplo modelo de una buena práctica que sería excelente reproducir en otros países –agregó Alicia Ely Tamin, especialista en salud pública y directora del Programa JD/MPH de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard–. Creo que para ello se requiere, primero, de buena disposición y una actitud de parte del gobierno y de la empresa privada que, insisto, no es muy común. Teóricamente, es un modelo que sería reproducible en Brasil, en México y en algunos otros países de la región, e incluso del mundo. Pero para ello es fundamental que se produzca una combinación de factores que no es usual. Es por ello que el panel [IAP] coincidió en subrayar este ejemplo como un modelo para seguir y para explorar en otros países".