Se logró que, incluso quienes no saben nada de contrataciones, puedan visualizar la información de manera que cualquier ciudadano puede entenderlo. Es decir, podés vincularlo a la forma de graficarlo y de expresarlo para que se pueda comprender con mucha más facilidad y que la conclusión sea evidente, aún para personas que no conocen mucho del tema o que no tienen esa preparación.