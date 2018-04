Como advierte Filip Watteeuw, uno de los profesionales de Copenhagenize Design Co, una política pro bicicleta debe ir de la mano con una anti-automóviles: "No puedes convertirte en una ciudad ciclista si no dices algo sobre los autos. Para aumentar el número de ciclistas y desarrollar una cultura de la bicicleta, es necesario tomar algunas medidas anti-coches. Si nos deshacemos del tráfico total, obtenemos menos automóviles, más espacio para peatones y ciclistas, y la infraestructura adquiere un valor adicional".