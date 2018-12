"Todo el pueblo comentaba: mañana hay un eclipse de Sol. Volví a casa y le pregunté a Google y me di cuenta de que estaba frente a un acontecimiento natural que no se repetiría en mi vida. Empecé a programar el tema, horarios, cámara, lente y filtros, pero lo más difícil era decidir si manejaba toda la noche para llegar a la costa de Chistu, lugar ideal para visualizar el fenómeno, o quedarme en Bariloche y buscar un punto de vista estratégico. Al día siguiente subí al balcón del Cerro Campanario, el mirador más impresionante de Bariloche junto a decenas de fotógrafos, estudiantes de astronomía, fanáticos con periscopios, desde el más profesional hasta con cajas de cartón, espejos y papeles calcos. Pero empezó a nublarse y mientras todos maldecían al viento, yo rogaba que soplara con más fuerzas y, cuando una gran nube en forma de corderitos cubría el lago Nahuel, supe que era mi momento. Mientras todos se desanimaban por no poder ver fenómeno, yo cambiaba el lente por un angular, pegando saltos de alegría y excitación por tener ese paisaje que conocía de memoria, pero bajo una luz única e irrepetible. Unos cálculos matemáticos extra para dominar la problemática del contraste me permitieron mostrar lo que sentía frente a ese momento irrepetible y no lo que veía", sostuvo emocionado Diego Ortiz Mugica.