Para que el turismo sea compatible con la conservación y el cuidado de la biodiversidad es imprescindible que en cada visita se tengan en cuenta varias recomendaciones: informarse en las portadas y centros de visitantes al ingresar; prestar atención a la cartelería; consultar el estado de las rutas, senderos y el pronóstico del clima; no producir ruidos molestos; no extraer plantas ni piedras; regresar del área protegida con los residuos generados y depositarlos en contenedores habilitados; no ingresar con mascotas a las áreas protegidas nacionales y mantener una distancia prudencial para observar a los animales, sin alimentarlos ni perseguirlos.