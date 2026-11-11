¿Sirve realmente la creatina para la salud cognitiva? Qué dice la ciencia

Los participantes del ensayo con dosis de veinticinco gramos registraron mejoras de hasta diecisiete por ciento en pruebas cognitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creatina lleva décadas en los gimnasios, pero en los últimos años una pregunta distinta gana terreno: ¿sirve también para el cerebro? La ciencia tiene una respuesta parcial. Según la evidencia disponible, el suplemento no hace nada especial en un cerebro descansado, pero cuando está al límite, como ocurre tras una noche sin dormir, la historia podría cambiar.

Un estudio publicado en Scientific Reports encontró que una dosis única del suplemento redujo el deterioro cognitivo en personas que habían pasado 21 horas sin dormir, con mejoras en memoria de corto plazo, velocidad de procesamiento y tiempo de reacción. El hallazgo no convierte a la creatina en un potenciador universal de la mente, pero ofrece una pista concreta sobre cuándo y para quién podría ser útil.

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La creatina es un compuesto que el cuerpo produce de forma natural y que también se obtiene a través del consumo de carne y pescado. Su función principal es actuar como reserva de energía celular: cuando las células necesitan adenosín trifosfato (ATP), la molécula que las alimenta, de forma rápida, el sistema creatina-fosfocreatina la regenera en fracciones de segundo. En el músculo, ese mecanismo está documentado desde hace décadas. En el cerebro, la historia es más reciente.

La barrera que filtra cuánta creatina llega al cerebro

La falta de descanso acelera el consumo energético del tejido cerebral y agota las reservas de creatina con mayor rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro mantiene sus propias reservas de creatina y, en condiciones normales, las gestiona de manera autónoma. El problema es que la barrera hematoencefálica, la membrana que regula qué sustancias pasan de la sangre al cerebro, restringe el transporte del compuesto desde la circulación general. Estudios de imagen mostraron que, tras la suplementación oral, los niveles cerebrales aumentan entre un 3% y un 10%, un margen modesto que, bajo ciertas condiciones, parece ser suficiente para marcar una diferencia funcional.

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La falta de sueño consume las reservas cerebrales de creatina

El estudio de Scientific Reports, conducido por investigadores del Centro de Investigación de Jülich, en Alemania, comprobó mediante técnicas de imagen cerebral que la privación de sueño en sí es lo que provoca una caída en las reservas cerebrales de creatina. Tras 21 horas sin dormir, el cerebro consume más energía para mantener sus funciones básicas y agota esas reservas con mayor rapidez de lo habitual.

Cuando los 15 participantes del ensayo, todos adultos jóvenes y sanos, recibieron una dosis única de aproximadamente 25 gramos de monohidrato de creatina, los escaneos mostraron que el suplemento fue captado por el tejido cerebral y las reservas se recuperaron parcialmente. Quienes tomaron creatina tuvieron mejoras de hasta un 17% frente al grupo placebo en las pruebas cognitivas, con los efectos más pronunciados alrededor de las cuatro horas posteriores a la toma.

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Las mejoras aparecen sobre todo en razonamiento lógico y velocidad de respuesta

Los resultados no fueron uniformes. Los más consistentes aparecieron en tareas de razonamiento lógico, procesamiento numérico y velocidad de respuesta, las funciones que mayor demanda energética generan en poco tiempo. Eso es coherente con la hipótesis de fondo: las tareas que consumen más energía cerebral en períodos breves son las que más se benefician cuando hay una reserva adicional disponible.

La creatina actúa como reserva de energía celular y regenera el adenosín trifosfato ante demandas energéticas inmediatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zudin Puthucheary, profesor de Medicina Intensiva de la Queen Mary University of London, señaló en un artículo en The Independent que reponer las reservas de creatina tras una mala noche puede contrarrestar parte del deterioro cognitivo, aunque advirtió que el estudio es pequeño y no alcanza para recomendar el suplemento como estrategia ante la falta de descanso.

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El protocolo del estudio dista de ser replicable en la vida cotidiana. El propio autor principal, Ali Gordji-Nejad, advirtió que cantidades de entre 20 y 30 gramos ejercen presión sobre los riñones y no están recomendadas para personas con problemas renales. A eso se suma que el ensayo se realizó en condiciones de laboratorio, con una única noche de privación total de sueño y participantes seleccionados por su salud.

La creatina no suma nada al cerebro que ya descansó y está bien nutrido

Una revisión sistemática publicada en Behavioural Brain Research (2024) apunta a una conclusión que el propio estudio refuerza: la creatina no parece mejorar la cognición en personas descansadas y sin déficit energético cerebral. Su potencial se activa cuando el cerebro opera bajo condiciones de estrés, como la falta de sueño o la fatiga prolongada.

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Terry McMorris, profesor emérito de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Chichester, en el Reino Unido, lo resumió en declaraciones recogidas por Verywell Health: “Compensa el exceso de trabajo del cerebro, pero no suma nada a un cerebro normal. Provee energía a neuronas sobreexigidas”. Sin embargo, su consumo debe contar con el aval y control de un profesional de la salud.